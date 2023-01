× Zwei Festnahmen nach Mord in Mürzzuschlag

Die wegen Streit alamierte Polizei konnte 34-Jährige nicht mehr retten.

Eine Frau ist in Mürzzuschlag mit tödlichen Verletzungen im Keller eines Mehrparteienhauses gefunden worden, von einem Tötungsdelikt wird ausgegangen. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, soll die Frau zuvor mit einem Mann in Streit geraten sein, so Polizeisprecher Fritz Grundnig.

© APA/ALEXANDER STEININGER ×

Zeugen der vorangegangenen Streitigkeiten alarmierten die Einsatzkräfte per Notruf. Als diese gegen 16.30 Uhr eintrafen, fanden sie die schwer verletzte Frau. Sie begannen sofort mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen -diese blieben aber erfolglos.

© APA/ALEXANDER STEININGER ×

Ein 33-jähriger Bekannter des Opfers wurde festgenommen. Die Ermittlungen laufen. Opfer und möglicher Täter sollen zusammen in einer Wohnung gelebt haben, der zweite festgenommene Mann zumindest in demselben Wohnhaus. In welchen Verhältnis er zu den beiden anderen Personen stand, werde sich laut Polizeisprecher aus den noch laufenden Befragungen ergeben. Weitere Details zu dem Tötungsdelikt und zum möglichen Tathergang werden voraussichtlich heute bekannt gegeben.