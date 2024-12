Streit in Bücherei - 14-Jähriger stach mit Schere zu

Zufällig zur selben Zeit trafen einander drei Teenies in der städtischen Bücherei in Margareten, wo man auch abends mit Karte und Code Zutritt hat. Ohne Aufsicht lief die Stimmung unter den 14-Jährigen alsbald aus dem Ruder.

Wien. Vermutlich ging es um den besten Platz am Sofa oder sie konnten sich nicht einigen, wer was mit dem PC vor Ort anfängt - diesbezügliche Ermittlungen zum Motiv laufen noch. Jedenfalls versuchte ein 14-jähriger Rumäne mit einer Schere auf zwei andere Jugendliche - einen zweiten 14-jähriger Rumänen sowie einen unbekannten Teenie - einzustechen. Die beiden Opfer kannten einander nicht, und zum Glück konnte jeder für sich unverletzt davonlaufen.

Beim Eintreffen der Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten in der Pannaschgasse wollte auch der Tatverdächtige das Weite suchen, konnte aber kurze Zeit später angehalten und vorläufig festgenommen werden. Dabei wehrte sich der 14-Jährige und verletzte eine Beamtin so schwer am Finger, dass diese vom Dienst abtreten musste. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte in der Bücherei sichergestellt werden.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde wegen des Verdachts der versuchten absichtlichen schweren Körperverletzung, der schweren Körperverletzung und des Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.