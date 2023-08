Streit um Stornogebühr: Gast rast über Campingplatzbetreiber

Nachdem mutmaßliche Zechpreller in Linz eine Wirtin überfahren haben sollen, wurde nun ein nächster Fall, bei dem ein Gast den Gastgeber mit dem Auto angefahren und verletzt haben soll, bekannt.

Oberösterreich. Ein Tourist am Campingplatz in Obertraun (Bezirk Gmunden) wollte offenbar seine Stornorechnung nicht bezahlen und soll den Campingplatz-Chef mit dem Auto angefahren haben, wie "ooe.orf.at" berichtet. Dabei habe der Betreiber, Lorenzo Morelli (68), unter anderem schwere Prellungen erlitten. Er hat starke Rückenschmerzen und ist derzeit auf eine Gehhilfe angewiesen, heißt es in dem Bericht. Der 68-Jährige musste in den vergangenen Tagen im Krankenhaus behandelt werden.

Der Vorfall war am vergangenen Montag passiert. Ein holländischer Tourist reiste wegen des schlechten Wetters frühzeitig ab, wollte aber die Stornogebühr nicht bezahlen. Campingplatz-Chef Lorenzo Morelli stellte sich vor das Auto des Niederländers. Der Gast sei mit seinem Elektroauto ganz schnell losgefahren, so dass der 68-jährige Campingplatzbetreiber über die Motorhaube und anschließend über das Autodach geschleudert worden sei, wie er gegenüber "ooe.orf.at" den Vorfall schildert. "Ich habe noch gesehen, dass das Auto mit vollem Tempo davonfuhr", so Morelli.

Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Jetzt werde wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrerflucht ermittelt. Die Daten des beschuldigten Mannes seien bekannt.