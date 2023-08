Stromausfälle in und um Wien

Am Samstag fiel in Teilen Hietzings (13.) und Penzings (14.) der Strom aus.

Wien. Am Samstagabend kam es in Teilen Hietzings (13.) und Penzings (14.) zu einer Stromstörung, wie auf der Wiener-Netze-Homepage informiert wurde. "Zu Ursachen und Störungsdauer können wir noch keine Angaben machen", heißt es dort. Es sei zu beachten, dass bei einer Stromstörung auch in den angrenzenden Gebieten mit Ausfällen zu rechnen ist.

Stromausfallsgebiet im 13. Bezirk:

© Screenshot/Wiener Netze

Stromausfallsgebiet im 14. Bezirk:

© Screenshot/Wiener Netze

Die Wiener-Netze-Mitarbeiter arbeiten bereits an der Behebung der Versorgungsunterbrechung. Die meisten Störungen werden in rund 90 Minuten behoben, so der Stromversorger. "Bitte haben Sie Verständnis, wenn es je nach Störungsgrund oder Wetterbedingung auch etwas länger dauern kann."

TV-Studio durch Ausfall lahmgelegt

Vom Stromausfall betroffen war auch der TV-Sender "Sky". Die geplante Studioschaltung beim Bundesliga-Spiel Rapid gegen Altach musste wegen des Stromausfalls abgesagt werden. Eine Schaltung aus der Sendereinrichtung am Auhofcenter sei derzeit "nicht möglich".

Stromausfälle auch vor Wien

Zu längeren Stromausfällen kam es heute auch in Teilen von Ebergassing, Gramatneusiedl, Schwadorf und Wiener Herberg. Dort gab es seit 13.30 Uhr Stromstörungen.

Gramatneusiedl:

© Screenshot/Wiener Netze

Wiener Herberg:

© Screenshot/Wiener Netze

Ebergassing: