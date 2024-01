Stromausfall in Teilen Wiens

In Teilen von Penzing (14. Bezirk) und Rudolfsheim-Fünfhaus (15. Bezirk) ist am Dienstagabend der Strom ausgefallen.

Wien. Am Dienstagabend um etwa 19.24 Uhr fiel der Strom in mehreren Straßenzügen in Teilen der Bezirke Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus aus. "Zu Ursachen und Störungsdauer können wir noch keine Angaben machen", so die Wiener Netze zu den aktuellen Stromstörungen.

© Wiener Netze

Von den Ausfällen betroffen sind derzeit Haushalte unter anderem in diesen Straßen:

Winckelmannstraße

Siebeneichengasse

Weiglgasse

Sechshauserstraße

Rauchfangkehrergasse

Braunhiscrhengasse

Dreihausgasse

Reichsapfelgasse

Hollergasse

Jheringgassse

Teile der Schwendergasse

Gustav-Jäger-Park

Die Wiener Netze weisen darauf hin, dass bei einer Stromstörung auch in den angrenzenden Gebieten mit Ausfällen zu rechnen sei. Die Wiener-Netze-Mitarbeiter arbeiten bereits an der Behebung der Versorgungsunterbrechung.

"Die meisten Störungen werden in rund 90 Minuten behoben", informieren die Wiener Netze auf ihrer Homepage.