Wie durch ein Wunder befanden sich Mittwochnachmittag offenbar keine Kinder am Spielplatz bei den Gemeindebauten entlang der Düsseldorfstraße - sonst wäre es zur Katastrophe gekommen.

Wien. Das Unfallgeschehen in der Donaustadt stellt sich wie folgt dar: Ein 43-Jähriger fuhr mit seinem VW-SUV die Düsseldorfstraße entlang und brauste wohl ohne auf den rechtskommenden Pkw-Lenker (34) aus der Bachrachgasse zu achten über die T-Kreuzung - neben dem sich linkerhand ein großer eingezäunter Spielplatz befindet.

Auch der Unfallgegner, der Vorrang hatte, dürfte nicht gerade langsam in dem Siedlungsgebiet unterwegs gewesen sein - denn infolge der Karambolage wurde der SUV meterweit bis zu einer Nestschaukel geschleudert, die dabei auch gerammt wurde. Zum Glück waren zur "Hauptspielzeit" um 16.20 Uhr keine Kids vor Ort oder weiter entfernt - am Baumhaus oder am Hügel daneben - mit ihren Handys beschäftigt. Auch Eltern mit Kleinkindern waren keine vor Ort.

© LPD Wien ×

© google ×

Durch den Crash wurden beide beteiligten Fahrzeuglenker leicht verletzt. Sie wurden durch Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Der 43-Jährige wurde in ein Spital gebracht, der 34-Jährige benötigte keine weitere Hilfe.



Im Zuge der Sachverhaltsklärung wurde festgestellt, dass der 43-Jährige keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Er wird diesbezüglich angezeigt.