Täglich werden 50 Fahrräder gestohlen

Immer mehr Menschen steigen aufs Fahrrad um – das gilt leider auch für Diebe.

Wien. Wie die amtliche Statistik zeigt, kamen im Vorjahr 17.595 Räder und E-Bikes weg – vom einfachen Pendleruntersatz bis zum schicken Carbon-Treter. Auch wenn die Zahl der gestohlenen Fahrräder seit Jahren konstant bleibt, sind es doch täglich 50, die gestohlen werden.

In Wien gab es im Vorjahr sogar ein deutliches Plus gegenüber 2020, als um 10 Prozent weniger entwendet wurden – was sicher auch daran gelegen sein mag, dass im ersten Pandemie-Jahr auch die Diebe im Lockdown waren oder erst gar nicht ins Land kamen.

Bezirke. 7.504 Fahrraddiebstähle wurden 2021 in Wien gemeldet. Das waren 666 mehr als im Jahr davor. Innerhalb der Bundeshauptstadt weist die Leopoldstadt mit 750 die höchste Anzahl an gestohlenen Rädern auf.

Dahinter folgen die Donaustadt (711), Landstraße (559), Favoriten (531) und Floridsdorf (496). Die wenigsten Fahrräder wurden im noblen Hietzing gestohlen (98). Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gab es in der Stadt Salzburg die meisten Fahrraddiebstähle, nämlich 58 pro 10.000 Einwohner.