Teenie-Duo (14 und 15) überfiel auf Weg in Schule Snackshop

Kostenlos eine süße Jause mit in die Schule nehmen wollten sich zwei Burschen in Favoriten: Einen Hammer aus der Schultasche geholt, wollten sie in einem Snackshop schnell einen Automaten plündern. Doch der Chef des Ladens war (reaktions-)schneller.

Wien. Nur einen Steinwurf vom Reumannplatz entfernt befindet sich in der Rotenhofgasse der 24-Stunden-Snackshop von Sezgin S. Hier kann man in Automaten alles erstehen, was vor allem das Teenie-Herz begehrt. Vorausgesetzt, man hat das nötige Kleingeld dabei. Das hatten Mittwochfrüh um 7.25 Uhr zwei Dreikäsehochs auf dem Weg in die Schule mitnichten. Rätsel um 18-Jährigen: Von Lkw totgefahren

Favoriten: 13-Jährige ging mit Messer auf Betreuer los

Schüsse in Favoriten - Polizei stürmte Haus Der Chef des Ladens selbst konnte via Videoüberwachung mitansehen, wie die beiden Jungs den Hammer auspackten, schwangen und gegen einen Automaten donnerten, wobei die Scheibe teils zu Bruch ging. Doch um Beute zu machen, war das Loch zu klein, außerdem war der Besitzer umgehend vor Ort, hatte am Weg die Polizei alarmiert und sperrte einfach von außen den Shop zu - das Duo war gefangen. © viyana manset haber Die Beamten konnten die beiden Schulweg-Gangster - einen 14-jährigen Kroaten und seinen besten Freund, einen Nordmazedonier (15) - noch vor Ort schnappen. Die Burschen wurden festgenommen und zu ihren Eltern gebracht, Anzeige wegen Einbruchsdiebstahls wurde erstattet.