Teenie-Nazis verwüsteten in Wien Baustellen

Schwer ausgetobt hat sich eine dreiköpfige Buben-Bande (12 bis 14) am Sonntag auf zwei Baustellen in Wien. Sie verursachten erheblichen Sachschaden und schmierten ein Hakenkreuz-Symbol an eine Wand.

Wien. Drei Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren sollen am Sonntag einen mehrstündigen Verwüstungszug auf zwei nebeneinanderliegenden Baustellen in der Donaustadt im Bereich Hirschstetten gemacht haben. Sie sollen Baumaterialien und ein Baufahrzeug beschädigt und Wände sowie Decken mit flüssigem Teer beschmiert haben.

Burschen kritzelten Nazi-Symbol an Mauer Doch dabei beließen es die Teenager nicht. Sie sollen nämlich auch ein Hakenkreuz an eine Wand geschmiert haben. Deshalb wurde das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung eingeschaltet. Die Jugendlichen wurden nach dem Verbotsgesetz angezeigt. Zudem sehen sich die Teenie-Vandalen mit einer Anzeige wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung konfrontiert. Einvernommen wurden sie bisher noch nicht. Weitere Ermittlungen laufen.