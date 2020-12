Terror-Gedenkstätten-Vandalin ausgeforscht

Am Flughafen Wien ging die Vandalin aufmerksamen Securitys ins Netz.

Wien. Die Polizei musste Sonntagvormittag zum Ort des Terroranschlags in der Seiten­stettengasse in der Wiener Innenstadt ausrücken. Anrufer hatten dabei von einem unfassbaren Akt des Vandalismus berichtet: Eine Frau hat die Terror-Gedenkstätte verwüstet und Kerzen umgeworfen.

Am Montagmorgen konnte die mutmaßliche Täterin ausgeforscht werden. Sie fiel aufmerksamen Security-Mitarbeitern am Flughafen Wien auf. Gefasst sei sie noch nicht, sagt die Polizei gegenüber oe24. Bei der Frau soll es sich um eine Türkin handeln und unter psychischen Problemen leiden.

Kerzen mit gezielten Fußtritten umgeworfen

Am Sonntagabend tauchte dann das Video auf – das auch ÖSTERREICH zugespielt wurde –, auf dem ganz deutlich zu sehen ist, wie eine nächtliche Gestalt (vermutlich eine Frau) in dickem Mantel, mit blauer Wollhaube, Corona-Maske und umgehängter großer Einkaufstasche in der Seitenstettengasse zu dem dort aufgestellten Kerzenmeer schritt. Danach warf sie die Kerzen mit gezielten Fußtritten um und verstreute diese am Kopfsteinpflaster — und das mit voller Absicht.