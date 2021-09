''The Lake Rocks'': 50 Konzerte-21 Bühnen

Reduziertes Programm - "The lake rocks" findet mit rund 50 Konzerten wieder statt - Keine Einbahnregelung.

Motorrad-Fans werden in der nächsten Zeit häufiger auf den Kärntner Straßen anzutreffen sein. Die European Bike Week 2021 - häufig einfach "Harley-Treffen" genannt" - schlägt vom 7. bis zum 12. September am Faaker See auf. Laut dem Geschäftsführer der Kärnten Werbung, Christian Kresse, rechne man mit mehr Besuchern als vergangenes Jahr. Eine offizielle European Bike Week hatte es da coronabedingt auch nicht gegeben, trotzdem waren einige Harley-Fahrer nach Kärnten gekommen.

Motorcycle Expo

Auch heuer ist das Programm aufgrund der Pandemie reduziert. So werde es keine - eigenen - Konzerte, Parade, Custombikeshow oder Abendunterhaltung geben. Das erklärte Rudolf Herzig, Sprecher von Harley-Davidson, gegenüber der APA. Stattfinden werde dagegen die Motorcycle Expo, das Merchandise-Zelt, die Harley's-Owner-Group-Meet-up-Zone und die Demo Rides, also die Probefahrten. Für ein unter anderem musikalisches Rahmenprogramm sorgen dieses Jahr andere Veranstalter.

Villach Tourismus

Das letztjährige "The lake rocks" werde auch heuer wieder aufgelegt, erklärte Georg Overs, der Geschäftsführer der Region Villach Tourismus GmbH, auf APA-Anfrage. Rund 50 Konzerte auf 21 Bühnen werden mit "bekannten und weniger bekannten Bands" stattfinden. Zudem werde es jeden Tag bis zu fünf geführte Motorrad-Touren auf "vielen traumhaften Routen und Gebirgspässen in Kärnten" geben. Eine Bitte hat Kresse an die Kärntner: Verstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel zu setzen. Für den Zutritt zur Harley-Davidson-Zone gilt zudem die 3G-Regel.

Für die Polizei steht vor allem die Verhinderung von Motorraddiebstählen und die Einhaltung verkehrsrechtlicher Bestimmungen im Vordergrund, teilte sie mit. Da mit weniger Besuchern gerechnet wird, kommt es nicht zu der aus den Vorjahren bekannten Einbahnregelung rund um den Faaker See.