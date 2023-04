Eine Zwölfjährige ist Freitagfrüh in der Arbesgasse in Hall in Tirol von einem Unbekannten sexuell belästigt worden.

Wie die Polizei berichtete, soll der Täter das Mädchen unsittlich berührt haben. Sie begann zu schreien und flüchtete, hieß es. Nun sucht die Exekutive nach Zeugen. Der Täter soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein. Er wurde als schmal beschrieben und soll lange, weiße, gelockte Haare haben. Er trug eine dunkle Mütze und eine dunkelgrüne Winterjacke.