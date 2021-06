Probeführerscheinbesitzer war mit 131 km/h unterwegs.

Ein 17-Jähriger ist Montagabend in Bichlbach (Bezirk Reutte) mit seinem Fahrzeug um 100 km/h zu schnell in einen Baustellenbereich entlang der Fernpassbundesstraße gefahren. Der Probeführerscheinbesitzer raste mit 131 km/h - bei erlaubten 30 km/h - direkt in eine Radarkontrolle, berichtete die Polizei am Dienstag. Der junge Mann wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.