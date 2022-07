2 mutige Zeugen retteten Opa aus brennendem Haus

Ein hilfloser Pensionist wurde von zwei Einheimischen vor dem Tod bewahrt.

Tirol. Ein 89-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag von zwei Männern in Buch bei Schwaz aus ­einem verrauchten Haus gerettet worden. Die beiden Einheimischen (23, 53) waren gegen 1.30 Uhr zu Fuß auf dem Weg von einer Veranstaltung nach Hause, als sie bei einem Wohnhaus Hilfeschreie und Brandgeruch wahrnahmen. Sie brachten den Mann, der in der Küche am Boden lag, in Sicherheit. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.



Laut Polizei dürfte der „alleine lebende, jedoch mittlerweile stark eingeschränkte Mann“ Essen auf den Herd gestellt ­haben und anschließend aus bisher unbekannter Ursache zu Boden gefallen sein, sodass er nicht mehr aufstehen konnte. Das Essen dürfte angebrannt sein, was zu einer starken Rauchentwicklung führte.