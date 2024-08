24-Jähriger stürzte beim Klettern über 40 Meter ab

Ein 24-jähriger Österreicher ist Samstagfrüh bei einer Klettertour am Westpfeiler am westlichen Wandfuß der 2.393 Meter hohen Kumpfkarspitze in Innsbruck schwer verletzt worden.

Der Mann war zusammen mit einem 23-Jährigen unterwegs gewesen und die erste Seillänge vorgeklettert. Als er seinen Standplatz erreichte, brachen die Schlaghaken aus. Daraufhin stürzte der 24-Jährige 40 Meter ab, schlug auf einem Schneefeld auf und fiel schließlich weitere drei Meter auf den Boden. Zweimal Frau und Kinder in Kärnten von Lebensgefährten bedroht

Biker (51) crasht gegen Leitschiene – tot

Twin City Liner nach Crash bei Ostbahnbrücke schwer beschädigt Der Schwerverletzte wurde zunächst von der Besatzung eines Notarzthubschraubers mit einem Tau geborgen, informierte die Polizei. Dann wurde er in die Klinik geflogen. Die beiden jungen Männer hatten ihre Tour bei einem Biwak am langen Sattel gestartet.