25-Jähriger bedrohte drei Personen mit Waffen

Der Bruder musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 25-jähriger Mann soll am Freitagabend in einem Wohnhaus in Jenbach (Bez. Schwaz) seinen Bruder und zwei weitere Personen mit einem Messer und möglicherweise auch mit einer Schusswaffe bedroht haben. Beamte des Einsatzkommandos Cobra griffen ein und nahmen den 25-Jährigen fest. Ein Messer wurde sichergestellt, eine Schusswaffe wurde hingegen nicht gefunden. Der Bruder wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, die anderen beiden Personen ambulant versorgt.

Nach Angaben der Polizei erfolgte die Alarmierung gegen 22.30 Uhr. Bei der Anzeige hieß es, dass der 25-Jährige seinen Bruder angegriffen habe und auch eine Schusswaffe im Spiel sei. Mehrere Polizeistreifen sicherten zunächst das Objekt ab, ehe die Cobra gegen 23.25 Uhr in das Haus eindrang und den Mann festnahm.