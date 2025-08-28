Alles zu oe24VIP
Heizung
In Tirol

250 Euro Heizkostenzuschuss beantragen

28.08.25, 10:02
Anträge können nur noch gut ein Monat eingereicht werden. 

Tirol. Um Haushalte mit geringerem Einkommen gezielt bei den Heizkosten zu unterstützen, stellt das Land Tirol auf Antrag von LH Anton Mattle (ÖVP) auch heuer einen Heizkostenzuschuss zur Verfügung. Anträge für die Heizperiode 2025/2026 können noch bis 30. September 2025 eingebracht werden. Die einkommensabhängige Förderung beträgt 250 Euro pro Haushalt. Ausbezahlt wird der Zuschuss einmalig zu Beginn der Heizsaison im Herbst 2025. Das Land Tirol stellt heuer 3,3 Millionen Euro bereit. 

Die Nettoeinkommensgrenze liegt bei 1.210 Euro pro Monat für alleinstehende Personen. Die Beantragung ist auch über das Online-Portal „Digital Service Tirol“ möglich.

