50 Millionen Euro Schäden durch Unwetter

Heftige Stürme zogen heuer bereits über Tirol: Die größten Schäden wurden im Juli verursacht.

Tirol. Am Montag waren die Schäden durch die Naturgewalten heuer in Tirol Anlass für eine Tagung in Kufstein. Besonders im Juli sorgten die Unwetter für zahlreiche Feuerehreinsätze und viele schlaflose Nächte von Einsatzkräften und Betroffenen. Vor allem der extreme Sturm am 17. Juli hinterließ riesige Schäden. Abgedeckte Dächer bis zu ganzen Waldstrichen mit umgeknickten Bäumen waren das Ausmaß. Die Schäden sind immer noch nicht beseitigt. Durch die Julistürme wurden laut Behörden allein in den Wäldern Schäden in der Höhe von 30 Millionen Euro verursacht. Private Gebäude oder auch Betriebe sind davon noch gar nicht erfasst. Insgesamt belaufen sich die bisher gemeldeten und bekannten Schäden auf 50 Millionen Euro.