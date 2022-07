52-Jähriger starb bei Wartung von Tiroler Bergbahn

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, sah ein anderer Arbeiter ihn regungslos auf der Stütze sitzen und setzte die Rettungskette in Gang.

Mayrhofen. Bei Wartungsarbeiten auf der Stütze einer Bergbahn in Mayrhofen (Bezirk Schwaz) ist am Sonntagnachmittag ein 52-jähriger Mann gestorben. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, sah ein anderer Arbeiter ihn regungslos auf der Stütze sitzen und setzte die Rettungskette in Gang. Reanimationsarbeiten nach der Bergung seien erfolglos gewesen, eine Obduktion sei angeordnet worden. Der genaue Unfallhergang müsse ebenfalls noch ermittelt werden.

Der Mann sei gegen 16 Uhr mit Wartungsarbeiten aufgrund einer technischen Störung beschäftigt gewesen, hieß es. Weil der Betrieb der Bergbahn eingestellt werden musste, seien etwa 430 Personen von der Mittelstation der Ahornbahn mit Kleinbussen ins Tal gebracht worden.