Bankomat mit lautem Knall gesprengt

Hopfgarten im Brixental. Ein gewaltiger Knall weckte in der Nacht auf Montag zahlreiche Bewohner von Hopfgarten im Brixental aus dem Schlaf.

Unbekannte haben mitten in der Nacht einen Bankomaten in einer Bankfiliale in Hopfgarten im Brixental in Tirol (Bezirk Kitzbühel) gesprengt. Der Sachschaden, den die Täter angerichtet haben, ist jedenfalls gewaltig.

Ob sie bei ihrem Coup auch Bargeld erbeuteten, war vorerst unklar, berichtete das Landeskriminalamt am Montag.

Täter entkamen unerkannt. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung im gesamten Brixental blieb ergebnislos. Die Bande konnte trotz Straßensperren und intensiver Streifung durch die Polizei unerkannt entkommen.