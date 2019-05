Brand in Oldtimer-Werkstatt: Gasflasche von Cobra-Beamten aufgeschossen

Ein Brand in der Oldtimer-Werkstatt eines Hauses in Absam in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) hat am späten Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Nach ersten Informationen wurden zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, sagte ein Polizeisprecher der APA. Dabei dürfte es sich um Einsatzkräfte handeln.

Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Werkstatt bzw. in dem Gebäude befunden haben. Die Löscharbeiten waren am frühen Abend noch im Gange. Dichte Rauchschwaden waren kilometerweit sichtbar.

Weil sich auch eine Flasche mit dem Schweißgas Acethylen in dem Gebäude befunden haben soll, musste auch das Sondereinsatzkommando Cobra ausrücken. Die Flasche konnte kontrolliert aufgeschossen werden, hieß es. Über Schäden an angrenzenden Gebäuden war derzeit nichts bekannt.