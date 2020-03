Bub (5) stürzte durch Loch in Betondecke eines Rohbaus

Der Fünfjährige wurde mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Ein fünfjähriger Bub ist Samstagnachmittag auf einem Rohbau in Hart im Zillertal verunglückt und musste mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. Der Bub stürzte laut Polizei durch ein 30 x 50 Zentimeter großes Loch drei Meter tief auf den darunter liegenden Betonboden.



Der Verletzungsgrad des Buben war zunächst noch unbekannt. Das Unglück trug sich zu, während ein 30-Jähriger Arbeiten am Rohbau durchführte.