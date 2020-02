Ein Hamsterkauf in Innsbruck sorgt im Netz nun für Wirbel und Gelächter.

Die beiden bestätigten Corona-Fälle in Tirol werden jedenfalls bis zum Wochenende in Quarantäne bleiben. Dies sagte Günter Weiss, Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Innere Medizin II am Dienstag bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Bei den beiden Patienten handelt es sich um ein Pärchen aus der Gegend um Bergamo, das am Freitag mit dem Pkw nach Innsbruck reiste.

Nun steigt auch unter den Tirolern die Verunsicherung. Schutzmasken und Desinfektionsmittel werden zunehmend knapp. Vielerorts sind sie sogar ausverkauft. Von sogenannten Hamsterkäufen sind die meisten zwar noch weit entfernt, jedoch sorgen ein paar offenbar schon vor. Ein Bild eines Einkaufs in einem Supermarkt in Innsbruck West kursiert nun in diversen WhatsApp-Gruppen und in den Sozialen Netzwerken.

Ein Mann steht mit Handschuhen und Gasmaske an der Kassa. Den Einkaufswagen voller Dosen- und Fertiggerichte, sowie Süßigkeitren. Ironisch: Ddas halbe Kassaband ist zugedeckt von chinesischen Instant-Nudeln. Am Ende blitzen auch noch Mignon-Schnitten hervor.

Dies dürfte aber nicht die einzige Station des nervösen Einkäufers gewesen sein. Mittlerweile gibt es verschiedene Fotos des Mannes in seinem Aufzug. Ob er dies aus voller überzeugung macht oder sich einen Scherz erlaubt, ist nicht klar.