Die kranke Welt des Killers von Kitzbühel

Tirol. Andreas „Andi“ E., der mutmaßliche Todesschütze im Fünffach-Mord von Kitzbühel, hat inzwischen vor einem Haftrichter zum zweiten Mal zugegeben, in den frühen Morgenstunden des 6. Oktobers seine Ex-Verlobte Nadine (19), deren Bruder Kevin (25), die Eltern Andrea (51) und Rupert H. (59) sowie Nadines neuen Freund Florian J. (24) erschossen zu haben.

Sein emotionslos vorgetragenes Geständnis macht sprachlos. Zumal der 25-Jährige zuvor niemals negativ ausgefallen sein soll. Das bestätigte sogar die Polizei, abgesehen von Kleinigkeiten. Und es sagten auch Freunde und seine Mutter. Doch: Es soll auch die andere Seite des Andreas E. geben, wie das Magazin News in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.

© privat

Demnach habe der Kitz-Killer schon immer eine sadistische Ader gehabt. Er soll mit seinem Auto absichtlich Katzen totgefahren haben. Er sei in Bauernhöfe eingedrungen, um Hühner zu köpfen und Katzen anzuzünden. Er habe andere mit Mord bedroht und ihnen eine Machete an den Hals gehalten.

Killer bezeichnete sich als "verwitwet"

Gesichert ist, dass Andi E. rechtem Gedankengut nahestand. Er schmückte sich mit der Konföderierten-Flagge, die vor allem Rechtsextreme der US-Südstaaten verwenden. Schon als Jugendlicher trat er in die FPÖ ein, arbeitete in der Stadtparteileitung. Ob all dies tatrelevant ist, muss das psychiatrische Gutachten der Sachverständigen Heidi Kastner klären.

Beziehungs-Status. Noch Rätsel gibt den Ermittlern das inzwischen gelöschte Facebook-Profil des Tatverdächtigen auf. Unter Beziehungsstatus gab Andreas E. „verwitwet“ an. Wann hat er das geschrieben? Bevor Nadine starb – dann war der Tod des Mädchens geplant. Nach der Tat hatte er hierzu kaum die Zeit.

Die Anklage gegen den 25-Jährigen, für den die Unschuldsvermutung gilt, soll erst nächstes Jahr erhoben werden.

Gutachterin soll Schuldfähigkeit des Tatverdächtigen untersuchen