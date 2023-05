Snowboarder von Pistenraupe überrollt – tot

Ein 44-jähriger Snowboarder kam bei einer Kollision mit einer Pistenraupe ums Leben.

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Samstag am Hintertuxer Gletscher in Tirol. Ein 44-jähriger Snowboarder aus Deutschland kollidierte gegen 15 Uhr auf einer blauen Piste mit einer Pistenraupe und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Berichten zufolge soll der Urlauber von der Pistenraupe überrollt worden sein.

Der Snowboarder fuhr zunächst hinter dem Pistenfahrzeug und wollte es dann überholen. Dabei kam es dann zum tödlichen Zwischenfall. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 44-Jährigen feststellen.

Das Skigebiet am Hintertuxer Gletscher ist das ganze Jahr über geöffnet. Am Pfingstwochenende waren besonders viele Urlauber auf den Pisten.