Nach Wien: Jetzt will nächste Stadt zur Waffenverbotszone werden

Innsbruck. Nach einer tödlichen Messerattacke mitten in der Stadt Anfang Dezember hat Innsbruck die Verordnung zu einer bereits länger vorbereiteten Waffenverbotszone erlassen. Ein 21-Jähriger aus Bregenz wurde auf der Museumsstraße erstochen. Auch in Wien eskaliert immer wieder die Gewalt. Ludwig sprach sich für ein Waffenverbot im gesamten Stadtgebiet. Jetzt will Innsbruck nachziehen.

Je weniger Waffen Menschen tragen, umso besser sei es, sagte Innsbrucks Bürgermeister Willi gegenüber dem "ORF". Für ihn sei es nicht nachvollziehbar, dass man in einer Straße keine Waffen tragen dürfe, einen Straßenzug weiter dann aber doch. Mit einem neuen Bundesgesetz sei ein stadtweites Waffenverbot möglich, so Willi.