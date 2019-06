Paragleiter stürzt aus 30 Metern ab – tot

Tannheim, Tirol. Ein 59-jähriger Deutscher ist am Donnerstag beim Paragleiten in Tannheim in Tirol (Bezirk Reutte) tödlich verunglückt. Der Mann stürzte beim Anflug auf den Landeplatz Neuner Köpflaus aus einer Höhe von 20 bis 30 Meter auf ein Feld, bestätigte die Polizei der APA einen Bericht von ORF Tirol.

Rettungskräfte versuchten den 59-jährigen zu reanimieren. Er verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

Der Deutsche dürfte aufgrund einsetzenden Regens eine rasche Landung versucht haben. Dabei klappten offenbar die Enden seines Schirms ein, und es kam zu einem Strömungsabriss.