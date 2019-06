Staubexplosion mit 15 Meter hoher Stichflamme in Tiroler Betrieb

Fügen. In einem Gewerbebetrieb in Fügen im Tiroler Zillertal ist es in der Nacht auf Dienstag aus bisher unbekannter Ursache zu einer Staubexplosion gekommen. Eine Mitarbeiterin eines nahegelegenen Lokals hörte den Knall und sah gleichzeitig eine rund 15 Meter hohe Stichflamme in die Höhe schießen, berichtete die Polizei. Sie verständigte unverzüglich den Firmenchef.

Die Freiwillige Feuerwehr Fügen, die mit sechs Fahrzeugen und rund 40 Mitgliedern ausrückte, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und rasch löschen. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion sollen am Dienstag aufgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe war vorerst unbekannt.