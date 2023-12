Adventsingen: Einstimmen auf Weihnachten

Das Tiroler Adventsingen stellt Marias Mutter Anna in den Vordergrund und erzählt ihre Geschichte.

Innsbruck. Heuer findet das traditionelle Tiroler Adventsingen am 10. Dezember im Innsbrucker Kongress statt. Im Mittelpunkt steht in der heurigen Produktion Anna, Marias Mutter. Die bekannte Tiroler Schauspielerin Eleonore Bürcher nimmt die Besucher mit auf ihren Weg nach Weihnachten. Mit traditionellen Weisen und Liedern in Verbindung mit einem szenischen Spiel stimmen die Volksmusikanten und Sänger aus Nord-, Süd- und Osttirol aufs bevorstehende Fest ein. Für die Show, die Weihnachtszauber verbreitet, sind nur meh rResttickets ab 24 Euro erhältlich.

Weitere Informationen und Tickets: www.tiroler-volksmusikverein.at/veranstaltungen