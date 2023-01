In Osttirol herrscht offenbar ein akuter Mangel an Augenarztpraxen, wie sich Montagfrüh vor der Tür eines Wahlarztes in Lienz zeigte.

Patientinnen und Patienten warteten in einer meterlangen Schlange entlang der Straße, um einen Termin vereinbaren zu können, berichteten ORF Tirol und "Kleine Zeitung". Tirols schwarzer Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl sprach von rund 150 Menschen, die einen Termin ergattern wollten und kritisierte "untragbare Zustände". Nur drei Augenärzte für gesamte Region Nachdem Ende des Jahres ein Kassenarzt in Pension gegangen war, bleiben laut ORF für Osttirol und einige Regionen Oberkärntens nur mehr drei Augenärzte, zwei davon Wahlärzte. Der betroffene Wahlarzt, vor dessen Praxistür sich die Menschen teils seit 5.30 Uhr angestellt hatten, vergab ab Montag neue Termine. "Völlig an der Realität vorbei" Für Zangerl eine "völlig unzumutbare" Situation, die er auf die Reform der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zurückführte: "Das ist wieder ein Beispiel, dass die Struktur der Österreichischen Gesundheitskasse völlig an der Lebensrealität vorbeigeht. Der Zentralismus der ÖGK ist zudem schwerfällig, enorm teuer und lässt die regionalen Bedürfnisse völlig außer Acht", sagte er. Man wisse bereits seit einem halben Jahr, dass der Bezirk unterbesetzt sei. Auch die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) kritisierte, dass es nur mehr einen Kassenarzt in Lienz gebe: "Das ist definitiv zu wenig für den Bezirk. Zu unserem Einzugsbereich gehört ja auch Oberkärnten dazu. Es wird daran gearbeitet, mindestens noch eine zweite Kassenstelle zu besetzen. Da sind jetzt die Ärztekammer und die Gebietskrankenkasse gefordert", sagte sie.