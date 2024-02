Ein 21-jähriger stark alkoholisierter Pkw-Lenker ist Sonntagfrüh im Ortsgebiet von Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) bei einem Unfall verletzt worden.

Der junge Mann war laut Polizei in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und drei Meter über eine Böschung in einen Bach gestürzt. Der Einheimische wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann gebracht. Ihm wurde wegen der Alkoholisierung der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.