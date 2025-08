Alkoholisierter springt mit Schwimmreifen in Fluss - und löst Großeinsatz aus

Der 42-Jährige wollte "Eindruck schinden".

Ein alkoholisierter 42-Jähriger ist Sonntagabend in Fulpmes im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) mit einem Schwimmreifen in die Ruetz, einen Nebenfluss des Inn, gesprungen. Um "Eindruck zu schinden", wie Kollegen des Tschechen angaben. Diese verloren ihn aus den Augen, woraufhin eine großangelegte Suchaktion folgte. Nach einer Stunde wurde der Mann von seinen Kollegen in einer Böschung gefunden. Er hatte sich nach rund 800 Metern selbstständig ans Ufer retten können.

© FF Fulpmes

Die Böschung konnte der stark unterkühlte Tscheche jedoch nicht mehr hinaufgehen, berichtete die Polizei. Der 42-Jährige dürfte unverletzt geblieben sein, wurde jedoch wegen der Unterkühlung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

© FF Fulpmes

Der Sprung in die stark wasserführende Ruetz hatte jedenfalls dazu geführt, dass zahlreiche Kräfte nach dem Mann suchten. Im Einsatz standen einige Feuerwehren aus Fulpmes und umliegenden Gemeinden, der Polizeihubschrauber "Libelle", die Berufsfeuerwehr, die Wasserrettung, die Rettung mit zwei Fahrzeugen und die Polizei Neustift.