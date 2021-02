Arbeiter stürzte aus acht Meter Höhe auf Betonboden – tot

Arbeitsunfall hatte sich am Freitag auf Baustelle ereignet - der 46-Jährige starb im Krankenhaus.

Innsbruck/Kufstein. Ein 46-jähriger Arbeiter ist nach einem Sturz aus acht Metern Höhe auf einen Betonboden auf einer Baustelle in Kufstein in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann hatte am Freitag auf einer Holzplattform im zweiten Stock eines Neubaus Schalungsarbeiten durchgeführt, als sich die Verankerung der Plattform aus unbekannter Ursache von der Hauswand löste.

Die Holzplattform kippte und der Arbeiter stürzte zu Boden.