Auf der Alm: Lenkerin (31) sprang aus herabstürzendem Fahrzeug

Die 31-Jährige schaffte es sich mit einem Sprung aus dem Fahrzeug zu retten, wurde aber unbestimmten Grades verletzt.

Die 31-jährige Deutsche war am Samstagnachmittag gegen 15.50 Uhr in ihrem Fahrzeug Richtung einer Alm in Aurach, Bezirk Kitzbühel, unterwegs. Dabei geriet sie auf dem abschüssigen Berghang über den Fahrbahnrand hinaus, wobei der Wagen abstürzte und sich mehrmals überschlug.

© Zoom.Tirol ×

Fahrzeug stürzte 170 Meter in die Tiefe

Um sich zu retten, sprang die Lenkerin aus dem herabstürzenden Auto, welches schließlich insgesamt 170 Meter über steiles Gelände in die Tiefe fiel und erst auf einem Forstweg wieder zum Stillstand kam.

Bei ihrem gewagten Sprung aus dem Fahrzeug wurde die Lenkerin unbestimmten Grades verletzt. Sie musste von Feuerwehrkräften geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus St. Johann gebracht werden.