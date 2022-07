Bub (1) in Kinderwagen von Auto gerammt und getötet

Eine Unachtsamkeit mit einem Automatikauto kostete einen Kleinkind das Leben.

Tirol. Allein die Unfallbeschreibung macht Schaudern: Dienstag gegen 9.00 Uhr ging eine Frau vor einem Supermarkt in Ellmau auf und ab (vermutlich um ihr Kind zum Einschlafen zu bringen), als eine Lenkerin die Kontrolle über ihr Auto verliert.

Mit voller Wucht erfasste der Pkw der 87-Jährigen aus de Ort den Kinderwagen, durchbrach damit die Scheiben des Geschäftes im Eingangsbereich und donnerte den Kinderwagen gegen ein Regal.

Unter Tränen geständig. Die Folgen waren fatal. Zwar waren Ersthelfer wenig später an der Unfallstelle und führten Reanimationsmaßnahmen durch, danach wurde das einjährige Kleinkind auch sofort in das Krankenhaus nach St. Johann gebracht, wo der Bub allerdings an seinen schweren Verletzungen verstarb.

Ein Kriseninterventionsteam betreute noch an der Unglücksstelle die einheimische Mutter wie auch die Unfalllenkerin, die beide kaum zu beruhigen waren. Die 87-Jährige gab schließlich zu, bei ihrem Automatik-Fahrzeug die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt zu haben.

(kor)