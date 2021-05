Auto-Lenker (56) crasht frontal in anderen Pkw – 30-Jähriger tot

Der 56-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Wiesing. Ein 30-jähriger Pkw-Lenker ist Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Wiesing in Tirol (Bezirk Schwaz) tödlich verletzt worden. Laut Polizei war ein 56-Jähriger mit seinem Auto auf der Achenseebundesstraße unterwegs, als er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal gegen den Wagen des 30-Jährigen stieß. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der 56-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Die Achenseebundesstraße war rund zweieinhalb Stunden lang komplett gesperrt.