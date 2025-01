Betrunkener Busfahrer baute Crash im Morgenverkehr

Der Buschauffeur fuhr ohne Vorwarnung aus der Haltestelle auf die Fahrbahn.

Ein bereits in der Früh betrunkener Linienbusfahrer hat am Donnerstag in Innsbruck einen Verkehrsunfall verursacht. Der 48-Jährige hatte den Bus gegen 8.45 Uhr am Südring plötzlich aus der Haltestelle auf die Fahrbahn gelenkt.

Unmittelbar dahinter befand sich jedoch ein Pkw und der 42-jährige Lenker legte eine Vollbremsung hin. Die nachfahrende 58-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Pkw des 42-Jährigen auf, berichtete die Polizei.

Führerschein abgenommen

Die 58-Jährige wurde verletzt in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der Busfahrer war alkoholisiert, wie ein Alkomattest ergab. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde der Mann angezeigt, hieß es.