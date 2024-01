Bewaffneter Bankräuber auf der Flucht

Am Donnerstag wurde in Kufstein eine Bankfiliale überfallen. Der bewaffnete auffallend junge Räuber ist (wohl mit dem Hoodie seiner Mama) auf der Flucht, eine Alarmfahndung läuft.

Tirol. Ein unbekannter, mit einer Schusswaffe bewaffneter junger Mann kam Donnerstagnachmittag in Kufstein in eine Sparkassen-Filiale - zunächste schüchtern, dann zückte er eine Pistole. Der maskierte Täter, der seien Forderungen in Englisch äußerte, flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Eine groß angelegte Fahndung unter Beteiligung zahlreicher Polizeistreifen aus Österreich und Deutschland sowie eines Hubschraubers war im Gange. Ob und wieviel der Banräuber erbeutet hat, war zunächst - ebenso unklar wie der genaue Tathergang. Es gab keine Verletzten.

Bankräuber in Kufstein © Polizei ×

Der Überfall ereignete sich laut Polizei um 15.45 Uhr. Der Verdächtige mit dem schmalen Gesicht trug schwarze Schuhe, eine schwarzen Mantel und darunter einen rosafarbenen, vor allem im Kapuzenbereich völlig ausgewaschenen Hoodiepullover, der ihm viel zu groß und möglicherweise nur ausgeborgt ist.

Es handelt sich nun um den zweiten Banküberfall innerhalb kurzer Zeit in Kufstein. Erst im November gelang es einem bewaffneten Unbekannten, in einer Bankfiliale Geld zu erbeuten und anschließend unterzutauchen. Von ihm fehlt seither jede Spur.