Brand in Tirol: 5 Personen verletzt

Bei dem Brand wurden mutmaßlich fünf Personen verletzt.

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagnachmittag in Tirol ab. In Pasch begann ein Haus plötzlich lichterloh zu brennen. Wenig später griffen die Flammen dann auch auf ein nebenstehendes Haus über. Beide Häuser mussten von der Feuerwehr gelöscht werden, aufgrund von Glutnestern kann aber noch keine Entwarnung gegeben werden.

Nach aktuellem Stand müssen fünf Bewohner im Spital behandelt werden. Insgesamt waren 140 Feuerwehrleute und mehrere Kriseninterventionsteams vor Ort. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.