Bremsen bei Linienbus versagen - eine Verletzte

Der Fahrer lenkte den Bus gegen eine Böschung - eine 17-jährige Passagierin wurde verletzt.

Am Montagnachmittag fuhr ein 52-jähriger Lenker eines öffentlichen Linienbusses auf der Ellbögener Landesstraße (L 38) von Ellbögen kommend in Richtung Patsch (Bezirk Innsbruck-Land).

Gegen 16:22 Uhr konnte er eigenen Angaben zufolge den Bus plötzlich nicht mehr abbremsen, weshalb er das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand gegen die dortige Böschung lenkte und so nach einer Wegstrecke von ca. 100 Metern im Bereich einer Busumkehrschleife in Patsch zum Stillstand bringen konnte.

© FF Patsch ×

Von den 3 Fahrgästen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Linienbus befanden, wurde eine 17-jährige Österreicherin durch das Unfallgeschehen unbestimmten Grades verletzt. Sie begab sich selbständig zur medizinischen Versorgung in die Klinik Innsbruck.

© FF Patsch ×

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der mit dem Unfalllenker durchgeführte Alkotest verlief negativ. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der genaue Unfallhergang bzw. die Unfallursache ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.