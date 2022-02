Crash in Tirol: Fußgänger schwer verletzt

85-Jähriger mit schweren Beckenverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein 85-jähriger Fußgänger ist am Dienstag in Fulpmes im Tiroler Stubaital von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der 81-jährige einheimische Pkw-Lenker wollte laut Polizei am Ende einer Einbahnstraße nach links abbiegen und dürfte dabei den Fußgänger zu spät gesehen haben. Er konnte das Auto auf der schneenassen Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten. Daraufhin kam es zu dem Zusammenstoß.

Der Fußgänger zog sich schwere Beckenverletzungen zu. Er wurde in das Krankenhaus Hall eingeliefert.