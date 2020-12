Crash mit vier Lkw auf der A12

Bei einem Auffahrunfall in Langkampfen wurden zwei Lkw-Fahrer verletzt.

Tirol. Am Freitag kam es auf der A12 bei Langkampfen zu einem Auffahrunfall an dem vier Lkws beteiligt waren. Ein deutscher Lkw-Lenker (63) übersah das Ende eines Lkw-Staus und fuhr einen Sattelschlepper auf. Dieser schob zwei weitere Lastwägen aufeinander. Der Deutsche und ein 55-jähriger Serbe erlitten leichte Verletzungen, an den vier beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

Unfall Samstagfrüh

Samstagfrüh gab es einen weiteren Unfall. Ein Lkw mit litauischem Kennzeichen geriet östlich von Kundl über den linken Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen die Mittelleitschiene. Durch den Unfall bildete sich ein kilometerlanger Stau.