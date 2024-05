Decken-Challenge: 19-Jähriger setzt Wohnung in Brand

Der Jugendliche wollte die Entzündbarkeit der Decke testen

Ein 19-Jähriger hat Samstagabend in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) mit einem Feuerzeug ein Bett in Flammen gesetzt. Der Österreicher hatte die Entzündbarkeit einer darauf liegenden Wolldecke testen wollen, teilte die Polizei mit.

© ZOOM.Tirol ×

Ein 21-jähriger Landsmann bekämpfte den Brand erfolgreich mit einem Feuerlöscher, musste dann jedoch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Beiden hatten einen 20-Jährigen - ebenfalls Österreicher - besucht.

© ZOOM.Tirol ×

In dessen Wohnung kam es zu Vorfall. Ein Nachbar, der sich auf dem Balkon aufgehalten hatte, wurde von den Einsatzkräften unversehrt gerettet.

© ZOOM.Tirol ×

Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und belüftete das Haus. Der Brand hatte einen Großeinsatz nach sich gezogen. An Ort und Stelle waren neun Fahrzeuge der Feuerwehr samt 44 Feuerwehrleuten, ein Rettungswagen mit drei Sanitätern sowie eine Polizeistreife.