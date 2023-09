Beim Austauschen einer Gaskartusche explodierte diese und löste eine Druckwelle aus.

Eine heftige Explosion erlebte ein 50-jähriger Österreicher am Samstag gegen 13:40 Uhr in seiner Wohnung in Tösens, Tirol. Beim Austauschen einer Gaskartusche eines Campingkochers waren Flammen auf eine weitere Gasflasche übergesprungen. Als der Bewohner diese aufgrund der Hitze zu Boden fallen ließ, explodierte die Kartusche und löste eine Druckwelle aus.

Nachbarn hörten dumpfen Knall

Diese war so heftig, dass zwei Fenster und eine Terrassentür aus ihrer Verankerung gerissen wurden. Der 50-Jährige warf darauf die brennende Gasflasche aus dem Fenster. Nachbarn hörten einen dumpfen Knall.

30 Meter weit waren noch Glasscherben noch zu finden. Der 50-Jährige blieb zum Glück unverletzt, musste aber vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht werden. Wie hoch der Schaden in der Wohnung ist, ist noch unklar.