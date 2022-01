Erneut Wirbel um Corona-Party im Ho-Club

Erneuter Party-Alarm im Kitzbüheler Club Take-Five.

Der nächste Eklat in Kitzbühel? Obwohl wegen Omikron Après Ski verboten und die Discotheken geschlossen sind, soll im "Take Five" von Star-Gastronom Martin Ho in Kitzbühel munter weiter gefeiert werden. Gestern tauchte im Netz ein neues Skandal-Video auf. In der Nacht von Samstag von Sonntag sollen hunderte Gäste Party gefeiert haben, als wäre Corona bereits vorbei.

Lockdown für Nachgastro

Eigentlich gibt es seit Monaten einen Lockdown für die Nachtgastronomie. Schon Ende Dezember machten Videos die Runde, in denen Corona-Maßnahmen im "Take Five" missachtet wurden. An Silvester wurde die Party-Location vorübergehend geschlossen angeblich – wegen aufgrund fehlender Gewerbeanmeldung.

Erst letzte Woche sorgte der Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner mit einer Àpres Ski-Party für wilde Aufregung. Die Folge: Tourismusminister Köstinger kündigte während des Hahnenkamm-Wochenendes harte Strafen für Corona-Sünder an. Doch offenbar hielten sich nicht alle daran.