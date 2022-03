Fahrgäste in Busstation niedergemäht

Der Lenker eines Klein-Lkw ­erlitt einen Herzinfarkt und krachte in ein Wartehäuschen.

Tirol. Der Horror-Crash spielte sich Freitagmittag in Kirchberg (Bez. Kitz­bühel) ab. Ein ungarischer Fahrer (50) eines Klein-Lkw war gegen 14.10 Uhr auf der Kitzbüheler Gemeindestraße unterwegs, als er hinter dem Steuer einen Herzinfarkt erlitt und daher die Herrschaft über das Fahrzeug verlor.

Der Transporter steuerte auf das Wartehäuschen der Bushaltestelle Kirchberg-Ost zu, in dem gerade eine 52-Jährige auf der Bank saß und zwei Schulkinder (beide 12) auf den Linienbus warteten.

© ZOOM.TIROL ×

52-Jähriger wurden beide Füße teilweise amputiert

Die Frau wurde vom Klein-Lkw frontal erfasst und im überdachten Wartebereich eingeklemmt. Während der Bub und das Mädchen mit leichten Blessuren glimpflich davonkamen und ins Spital nach St. Johann transportiert wurden, wurde die 52-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Notarzthuschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen, wo ihr die Chirurgen beide Füße teilweise amputieren mussten. Der Ungar wurde an der Unfallstelle reanimiert und kam ebenfalls per Heli ins Krankenhaus.