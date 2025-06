Feuer-Drama in Tirol: Blitzeinschläge lösten Brände aus

In Tirol brannten zwei Gebäude jeweils wegen einen Blitzeinschlag.

Tirol. Ein Blitz schlug gegen 15:25 Uhr am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Wörgl ein. Der Einschlag setzte die Fassade im unteren Bereich in Brand. Das Feuer breitete sich bis unters Dach aus. Die Feuerwehr Bruckhäusl konnte den Brand gegen 16:45 Uhr unter Kontrolle bringen, danach unterstützten sie bei der Abdichtung der Außenwand. Es wurde niemand verletzt.

© ZOOM.TIROL

© ZOOM.TIROL

In Kössen (Bezirk Kitzbühel) brach gegen 16 Uhr ein Feuer in einem Heustadel aus. Die Feuerwehr Kössen konnte das Feuer schnell löschen. Zu Schaden kam auch hier niemand. Nur in der Hütte gab es ein Loch von der Größe von knapp einem Quadratmeter.