Fünffach-Mord in Kitz: Täter studiert im Gefängnis

ÖSTERREICH-Reporterin Larissa Eckhardt berichtet aus Kitzbühel.

Die Autokennzeichen sind abmontiert, die Fensterscheiben verstaubt. In der Einfahrt des Kitzbüheler Familienhauses erinnern eine Kerze und eine kleine Engelsfigur an das Verbrechen vom 6. Oktober 2019, das den Nobelskiort in eine Schockstarre verfallen ließ. Der mutmaßliche Täter Andreas E. sitzt in der Justizanstalt Innsbruck in U-Haft und musste sich in psychiatrische Behandlung begeben. Petra Pabst ist Geschäftsfrau in Kitzbühel: „Seine Mutter ermöglichte ihm, ein Studium zu starten. Er wird sicher als geläuterter Mensch herausgehen. Was soll sonst aus ihm werden nach dem Absitzen der Strafe? Er ist ein armer Narr.“

© TZOE/Eckhardt

„Immer daran denken.“

ÖSTERREICH-Reporterin Larissa Eckhardt in Kitzbühel

Die Betroffenheit im Ort ist noch immer spürbar. „Dieses Ereignis wird nie aus der Welt gehen, man wird jährlich an diesem Tag daran denken“, sagt Bürgermeister Klaus Winkler.