Großeinsatz: Auto fackelte auf A12 komplett ab

Die Deutsche konnte noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug springen.

Eine Deutsche (52) fuhr am Sonntagabend auf der A12 gegen 19 Uhr Richtung Innsbruck. Der Pkw verlor im Bereich der Ausfahrt Kirchbichl an Leistung und kam schließlich am Ende des Beschleunigungssstreifens der Zufahrt Kirchbichl bei Langkampfen zum Stillstand.

Die Lenkerin bemerkte Rauch, im Bereich des Fußraumes kamen Flammen heraus. Sie sprang aus dem Auto und setzte einen Notruf ab. Nur wenige Minuten später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte mit 20 Einsatzkräften aus.

Zwar konnte das Feuer relativ rasch gelöscht werden, allerdings dauerten die Bergungsarbeiten fast drei Stunden an.

Auslöser des Brandes dürfte ein technischer Defekt im Motorraum gewesen sein. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.