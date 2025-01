Bei Hochzeitskonvoi: Duo schoss aus Auto

Zwei Männer rasteten im Zuge eines Autokovois bei einer Hochzeit aus.

Zwei Männer haben am Samstagnachmittag in Kufstein aus einem Auto Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben. Wie sich bei den Erhebungen der Polizei herausstellte, gehörte das Fahrzeug zu einem Hochzeitskonvoi, zur Feier der Eheschließung schossen die Männer in die Luft.

Die Meldung über eine Schussabgabe ging bei der Polizei kurz vor 18 Uhr ein. Eine Streife fuhr zu dem angegebenen Ort, wo sie auf die beiden Männer in dem Fahrzeug stieß. Der 23-Jährige und der 28-Jährige wurden unter Anwendung von Körperkraft aus dem Pkw befördert, der 23-Jährige in weiterer Folge zur Polizeiinspektion Kufstein gebracht.

Waffenverbot wurde ausgesprochen

Im Wagen wurden eine Schreckschusswaffe samt Munition sowie eine Hiebwaffe gefunden. Anzeigen wegen diverser Verwaltungsübertretungen folgen. Gegen beide wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.